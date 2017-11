Les souverains ne sont pas les seuls à se rendre dans ce "pays-continent", puisqu'ils sont accompagnés des ministres-présidents des trois Régions et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que du ministre des Affaires étrangères. De nombreux dirigeants d'entreprise et représentants du monde académique font également le déplacement. L'Inde et la Belgique célèbrent cette année 70 ans de relations diplomatiques.

La visite dans ce pays parmi les plus peuplés du globe (près d'1,3 milliard d'habitants), débutera dimanche soir dans la capitale New-Delhi, pour une escale de trois jours, avec un déplacement prévu à Agra pour une visite guidée de monument le plus célèbre du pays, le Taj Mahal, fermé au public pour l'occasion. Le mausolée de marbre blanc, joyau de l'architecture moghole, est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1983.

Les souverains et l'importante délégation belge qui les accompagne termineront ensuite leur séjour par deux jours à l'ouest du pays, à Mumbai (Bombay), la capitale de l'Etat du Maharasthra aux plus de 12 millions d'habitants.

Le Roi et la Reine rencontreront entre autres le président et le Premier ministre indiens, respectivement Ram Nath Kovind et Narendra Modi. Le séjour permettra encore de commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale et de rendre hommage aux milliers de soldats indiens tombés en Belgique.