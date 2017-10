Cette ligne avait été assurée de 1993 à 2008 par la compagnie régionale VLM. VLM a maintenant déployé un Fokker 50 pour cette ligne. Trois vols quotidiens (A/R) sont prévus les lundis, mardis et mercredis et quatre vols les jeudis et vendredis. Deux vols sont encore assurés le dimanche.

Après sa faillite, VLM a été reprise par un holding néerlandais-chinois. Elle vole maintenant sous licence slovène. D’après son patron Harm Prins, la compagnie est "plus décidée et plus résistante que jamais". Le directeur général de l’aéroport de Deurne, Marcel Buelens, se réjouit que VLM relie à nouveau deux des plus importants centres économiques d’Europe.