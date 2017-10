ANP

A.Fr. (avec Belga) La Belgique, comme les autres pays membres de l’Union européenne notamment, passera dans la nuit de samedi à dimanche à l’heure d’hiver. Concrètement, cela signifie que dimanche 29 octobre à 3h du matin il faudra reculer nos montres d’une heure. Il ne sera alors plus que 2h, et nous aurons ainsi droit à une heure de sommeil en plus. Une mesure instaurée il y a plus de 40 ans, pour permettre de réaliser des économies d’énergie. L’heure d’hiver sera effective jusqu’au week-end du 24 mars prochain.