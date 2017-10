A.Fr. (avec Belga) Le conseil des ministres a validé ce vendredi l’accord sur le mécanisme de soutien pour les parcs éoliens Northwester 2, Mermaid et Seastar en mer du Nord. Ils seront construits pour 2020 avec 2,3 milliards d’euros de subsides au total, sur une durée maximale de 17 ans. C’est plus de 3 milliards d’euros en moins que les quelque 5,5 milliards que leur aurait octroyé l’ancien système de soutien, a appris la VRT de source confidentielle. La ministre de l’Energie, Marie Christine Marghem, et le Secrétaire d’Etat à la Mer du Nord, Philippe De Backer, s’en sont réjouis.