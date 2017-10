Auteur: AT (avec Belga)

AT (avec Belga) Près de 300 millions d'euros d'amendes - 296,4 millions exactement - n'ont pas été payées à la SNCB depuis 2012, rapporte mercredi De Morgen. Ces chiffres ont été confirmés par la compagnie ferroviaire qui plaide pour que la loi sur les amendes administratives entre en application le plus rapidement possible.