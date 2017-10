Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga Les ministres européens de l'Emploi et des Affaires sociales sont parvenus à un accord sur la délicate réforme de la directive du travail détaché après douze heures de négociations à Luxembourg, lundi soir. La commissaire européenne, la Belge Marianne Thyssen a annoncé qu'une issue avait été trouvée vers 22h30 pour des règles garantissant que les travailleurs détachés bénéficient du même salaire que les employés locaux lorsqu'ils effectuent un travail similaire au même endroit. Un certain nombre de pays d'Europe centrale et de l'Ouest n'ont toutefois pas souscrit au compromis.