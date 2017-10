En Belgique, on produit principalement du vin blanc et mousseux. Les vignobles se situent notamment dans les régions du Hageland (province du Brabant), en Hesbaye ainsi que dans les vallées de la Sambre et de la Meuse. Ces dernières années, la culture du vin avait le vent en poupe : de 300 000 litres en 2012, on est passé à plus d'un million en 2015.

Cette tendance à la hausse ne s’est pourtant pas poursuivie en 2016. Même si le nombre de viticulteurs et d’hectares de vignobles a progressé de 221 à 259 hectares, la production a baissé d’un quart. La vague de froid et d’humidité au printemps 2016 a affecté la croissance des raisins, ce qui a provoqué cette baisse.

Bien qu’aucune statistique n’existe pour 2017, il est probable que la production de vin en 2017 souffrira des mauvaises conditions climatiques. Cette fois-ci, à cause du gel pendant le printemps. Certains viticulteurs estiment une chute de la production de moitié. Les grands pays producteurs comme la France, l’Italie ou l’Espagne vont connaître la même situation.