La Belgique importe principalement des aliments de Côte d'Ivoire, comme des bananes et des ananas, mais aussi du pétrole, du zinc et du bois. Les importations vers la Belgique ont pesé en 2016 un peu plus de 685 millions d'euros, et les exportations vers le pays d'Afrique de l'Ouest 292 millions d'euros.

Ce pays se pose en partenaire commercial stable pour la Belgique après une crise post-électorale de 2010-2011, qui a fait plus de 3.000 morts. L'actuel gouvernement emmené par le président Alassane Ouattara (photo) a établi un plan national de développement ambitieux en 2016, avec 2020 pour horizon. La délégation belge sera reçue par Alassane Ouattara, après une cérémonie de signature de contrats entre les entreprises belges et le secteur public ivoirien.