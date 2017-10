Le musée anversois Museum aan de Stroom (photo) présente l'exposition "L'éclat du désir", qui met en scène les différentes symboliques du diamant. L'évènement, qui se tient du 18 octobre au 14 janvier 2018, marque le début des festivités organisées durant cinq mois par la ville d'Anvers en l'honneur du diamant.

Les visiteurs pourront notamment découvrir la bague de fiançailles de Marie de Bourgogne, la couronne de Marie de la cathédrale d'Anvers, le diadème de Cartier de la reine Elisabeth de Belgique ou encore la réplique en diamants de la couronne des tsars.

Ces objets sont exposés avec des oeuvres d'art d'illustres peintres, comme Rubens, toujours en rapport avec les diamants. L'exposition marque le début de cinq mois d'activités en tous genres jusqu'en mars 2018, réunies sous le slogan "In Antwerp we speak diamond - Diamond Capital since 1447".