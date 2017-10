Enfin, 23% des lecteurs cumulent ces deux types de lecture. En Belgique francophone, Sudpresse est le média le plus lu avec une audience totale ("total brand") de 656.702 lecteurs (511.049 imprimé + et 216.482 web). Le Soir et L'Avenir suivent avec respectivement 556.443 et 539.515 lecteurs, devant la Dernière Heure (535.185), qui dispose néanmoins du site internet le plus consulté avec 222.433 lecteurs uniquement web.

La Libre Belgique et L'Echo ferment ce classement avec respectivement 301.685 et 72.003 lecteurs. En Flandre, Het Laatste Nieuws reste le leader incontesté tant en version imprimée qu'en web, avec un peu plus de 2 millions de lecteurs.

Enfin, Metro, le quotidien gratuit disponible en français et en néerlandais revendique 3.309.700 lecteurs.