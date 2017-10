D’après la SNCB et le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel, trois quarts des trains circulaient ce mardi entre 6h et 7h du matin et deux tiers avaient pris le départ passé 7h du matin. Toutes les connections sont assurées, mais les voyageurs doivent prendre des retards en considération.

Le plus gros retard était enregistré en direction et au départ de Courtrai (Flandre occidentale), où seuls une bonne moitié des trains circulent. Entre Anvers et Essen, un quart des trains sont au poste. Sur les autres grandes lignes dans le pays, plus de deux tiers des trains circulent, précise la SNCB.