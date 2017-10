En Flandre, l'ACOD - le pendant flamand de la CGSP - a appelé les fonctionnaires fédéraux et flamands à faire grève durant 24 heures. Dans l'enseignement, la grève devrait être bien suivie dans le réseau officiel. Tous les niveaux sont concernés et la présence de piquets de grève à l'entrée de certaines écoles est probable. Des perturbations ne sont pas non plus à exclure dans le libre, même si elles seront nettement moindres que dans l'officiel, la CGSP étant minoritaire dans ce réseau. La distribution du courrier et des paquets sera aléatoire. L'ampleur des problèmes variera en fonction des régions. Mais la distribution des journaux, elle, devrait être assurée normalement, indique Bpost.