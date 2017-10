L’Agence de l’administration intérieure est une agence autonomisée au sein de l’administration publique flamande. Elle soutient le gouvernement flamand, qui est compétent pour le développement de la politique.

L’Agence travaille pour les communes et les villes, les provinces et les administrations locales qui y sont liées. La politique d’intégration civique fait également partie de ses missions. Nous voulons faire en sorte que les administrations locales, les provinces et les organisations qui soutiennent l’intégration civique et l’intégration du citoyen, puissent offrir un service qualitatif.