La popularité du commerce équitable grandit, précise le TDC. En 2016, chaque Belge a dépensé en moyenne 14,30 euros en produits équitables, une belle progression par rapport aux 12,7 et 8,6 euros de 2015 et 2013. La Belgique se situe, selon ces chiffres, dans la moyenne européenne. La France (14,20 euros) et les Pays-Bas (15,10 euros) réalisent des scores proches. La Grande-Bretagne (27 euros) et la Suisse (65 euros) sont en tête du peloton. Les pays du Sud de l'Europe sont plutôt en retrait.



Les pouvoirs publics locaux ne sont pas en reste. En 2016, quelque 212 communes belges avaient obtenu le titre de Commune du Commerce équitable, ce qui porte le nombre de localités titrées à 36%. Le vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo, a lancé la Charte belge des ODD, qui réunit entreprises et organisations souscrivant aux Objectifs du développement durable (ODD) et désireuses de les concrétiser.

En moins d'un an, plus de 70 entreprises - dont Fedustria, la fédération du secteur textile - ont signé la Charte belge des ODD. Ce qui pousse de grandes marques à s'engager pour le commerce plus équitable, par exemple en organisant plus de transparence dans les filières d'approvisionnement.