Ce dimanche, ce seront les entreprises de démolition qui ouvriront les portes du site de Ford Genk. Il y a 5 ans, le constructeur automobile avait décidé d’arrêter ses activités sur le site. Et deux plus tard, la production de voitures a cessé. Depuis des mois, le site est un chantier de démolition, mais les personnes intéressées pourront exceptionnellement le visiter.

Le démantèlement a été minutieusement préparé. "Le fil rouge est la durabilité", indique le chef de projet Bart Billiet. "Toutes les parties sont triées comme il faut et ensuite transportées séparément pour être traitées." La quantité de déchets est énorme : 50 000 tonnes de ferrailles vont être récupérées ainsi que 5 000 tonnes de roofing et pas moins de 160 000 tonnes de béton armé. Selon Bart Billiet, il s’agit du plus grand chantier de démolition en cours en Europe.