Selon ce dernier, c'est le secteur pétrochimique qui verse les plus gros salaires, les revenus y étant supérieurs de 54% à la moyenne nationale. Les salaires les plus faibles se retrouvent dans le secteur Horeca.



Sans surprise, les directeurs de grandes entreprises gagnent le plus. Avec un salaire mensuel de 9.285 euros, ils reçoivent quatre fois le salaire mensuel des serveurs et des barmen, qui gagnent en moyenne 2.176 euros.



Enfin, le niveau le plus élevé du salaire moyen est enregistré à Bruxelles, avec 3.972 euros par mois, alors qu'il est le plus faible dans l'arrondissement de Dinant. A noter encore que le fait d’avoir fait, ou non, des études influence nettement le salaire. Les détenteurs d’une maîtrise universitaire gagnent ainsi 50% de plus qu’un travailleur moyen.