La ministre flamande de l’Environnement Joke Schauvliege (photo) déclare pour sa part que "les sociétés de distribution sont autonomes. Elles possèdent aussi l’argent. Dans la facture d’eau, un budget est toujours prévu pour l’investissement dans de nouvelles canalisations. C’est aux entreprises à utiliser cet argent pour prévoir une infrastructure sécurisée".

Farys, l’une des huit sociétés distributrices en Flandre et active plus particulièrement en Flandre orientale, affirme investir déjà suffisamment dans son réseau de distribution. Elle nuance aussi la perte de 180 millions de litres d’eau par jour. "Il y a une différence entre ce qui est produit et ce qui est effectivement utilisé par le consommateur. La différence ne s’explique pas seulement par des fuites. Il y a aussi l’eau utilisée par les pompiers, lors d’incendies ou d’exercices. Et beaucoup d’eau est utilisé pour rincer, pour préserver l’hygiène. Et puis il y a aussi les maisons isolées, pour lesquelles nous devons pomper davantage d’eau dans les canalisations, afin que le débit de l’eau soit suffisant pour ces habitations".