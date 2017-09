A.Fr. (avec Belga) Le ministre de l’Economie et des Consommateurs, Kris Peeters (CD&V), promet une surveillance accrue du prix des médicaments. Il ne veut plus tolérer que les producteurs puissent rester vagues sur leurs coûts réels. L’administration aura donc le droit de consulter la comptabilité des fabricants. Certains médicaments venant de l’étranger seraient en effet réemballés et vendus plus chers dans notre pays, parfois sous un autre nom. L’information rapportée par le quotidien Het Nieuwsblad a été confirmée à la rédaction de la VRT par le ministre.