VRT

A.Fr. (avec Belga) A l’usine gantoise du constructeur automobile Volvo, la direction et les syndicats sont parvenus à trouver un accord, dans la nuit de mercredi à jeudi. Le personnel en sera informé tout au long de la journée et pourra se prononcer par vote sur l’arrêt, ou non, de la grève entamée lundi matin, en mouvement spontané. On ignore pour l'instant le contenu du texte qui sera d'abord présenté aux salariés.