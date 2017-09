En décembre 2015, le prix des plaques personnalisées était passé à 2.000 euros en Belgique. "Depuis ce moment, nous avons observé une baisse significative du nombre de demandes de telles plaques, alors que l'intérêt n'a pas baissé. Alors qu'auparavant, le nombre de demandes fluctuait entre 360 et 740 par mois, il a chuté depuis décembre 2015 et oscille depuis lors entre 100 et 200 par mois", a expliqué le ministre de la Mobilité, François Bellot (photo).