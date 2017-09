Au mois d’août, l’agence flamande pour l’emploi, le VDAB, a reçu 21.580 offres d’emplois, une augmentation de 16,3 % par rapport à l’année dernière. Il s’agit d’une hausse comparable aux deux mois précédents. La demande en main d’œuvre a ainsi un niveau record dans le nord du pays.

Ces 12 derniers mois, on a constaté une augmentation du nombre d’offres d’emploi dans les secteurs de la fabrication de machines et d’appareils (+79,9 %) et de la métallurgie (68,1 %) par rapport à la même période l’année précédente. Le secteur de la production de moyens de transport enregistre également un bon résultat : +215,2 %.

Les secteurs de l’informatique, médias et télécom et celui de la production de matériel de construction sont quant à eux à la baisse, avec respectivement -11,7 % et -28,3 %.

Le nombre d’offres dans l’horeca et le tourisme, et dans les secteurs des prestations de services et des services financiers a augmenté cette année, mais beaucoup moins que la croissance globale des offres d’emploi.