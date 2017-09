"Nous voyons une fenêtre de tir possible en mai-juin 2018", même si cela risque d'être difficile, a déclaré le CEO de Belfius, Marc Raisière (photo).

Le président de Belfius, Jos Clijsters, a pour sa part souligné qu'une introduction en Bourse, à laquelle Belfius se prépare déjà depuis plusieurs semaines, prendrait entre 12 et 18 mois.

Au final, la date exacte de l'IPO dépendra du gouvernement qui devra également décider du pourcentage -maximum 49%- du capital qui sera mis sur le marché. On parle d'une opération assez conséquente de plus de deux milliards d'euros et il faudra également voir quel sera l'appétit du marché, souligne-t-on encore.