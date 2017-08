La future tour résidentielle de 16 étages sera construite près du campus universitaire et deviendra ainsi le bâtiment le plus haut de la province du Limbourg. Mais tout le monde n’est pas le bienvenu : il faut avoir maximum 32 ans pour pouvoir y habiter. Cette limite d’âge vaut pour les futurs propriétaires et locataires.

Michel Verhoeven, du promoteur immobilier Kolmont en charge du projet justifie cette décision : "Nous prévoyons des habitats abordables pour les jeunes qui lancent dans la vie professionnelle. De cette manière, nous voulons avec la ville d’Hasselt rendre les habitations à un prix abordable à un endroit où les jeunes diplômés cherchent un premier logement."

L’association des locataires (Huurdersbond) était surprise de cette décision : "À première vue, on dirait qu’on ne peut pas laisser passer ça. Nous allons devoir consulter les parties concernées pour voir ce qu’il se passe et en quoi consiste exactement ce projet", explique Joy Verstichele du Huurdersbond, "cela ressemble à de la discrimination fondée sur l’âge. Nous allons voir si le promoteur immobilier a de bonnes raisons de le faire."