L’année scolaire va bientôt recommencer et bon nombre d’étudiants se préparent à retrouver les bancs de l’école. Pour ceux qui n’aiment pas rester à l’école et qui veulent apprendre sur le terrain, le gouvernement flamand a décidé en 2015 de développer le travail en alternance.

Grâce à la formation en alternance, des étudiants du secondaire professionnel vont deux jours à l’école et trois jours en entreprise. Ils combinent ainsi formation générale, formation professionnelle et expérience professionnelle et sont davantage préparés au marché du travail.

C’est l’agence flamande pour la formation d'entrepreneurs, Syntra Vlaanderen, qui a endossé la responsabilité de mettre en place des projets de formation en alternance. Le 1er septembre 2016, les premiers projets-pilote, appelés "bancs de l’école sur le lieu de travail" ont débuté. Bilan après un an : 34 écoles et 126 étudiants y ont participé.