Mardi, des milliers de bagages sont restés à l'aéroport international de Zaventem en raison de la grève des bagagistes de Swissport. Une trentaine de vols ont également dû être annulés et plus de 200 vols accusaient du retard. Les syndicats souhaitent obtenir une base solide, afin de régler des problèmes latents depuis des mois et qui ont finalement explosé mardi sous la forme d'un arrêt de travail.

L'objectif était d'arriver à un accord final avec la direction. Les syndicats ont accepté mardi soir un projet d’accord avec Swissport. Ce dernier a ensuite été présenté à l’équipe de nuit et celle du matin. Ce mercredi en matinée, le personnel du bagagiste a suspendu son arrêt de travail.