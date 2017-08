Patrick De Corte estime qu'il s'agit d'une bonne année. "L'an dernier, c'était particulier car on a ouvert avec les événements de Nice et les gens ont eu peur. Depuis, les gens se sont rendus compte qu'il faut vivre avec. En Belgique, les blocs en béton sont efficaces, je pense. A Barcelone, il n'y en avait pas."



La météo n'a semble-t-il pas eu d'influence négative. "On a eu seulement cinq jours de chaleur, mais on n'a pas eu trop de mauvais temps non plus. Vers la fin, on a eu de la pluie, mais souvent la nuit ou le matin". De Corte relève que les chiffres ont été particulièrement bons pour les festivités du 21 juillet et le week-end suivant la fête nationale.