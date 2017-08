La société s'était fondée sur l'expérience des chèques-repas, devenus intégralement électroniques. "Il s'agit ici d'un marché tout à fait différent. La version électronique des titres-services n'est pas obligatoire. De ce fait, nous restons en-dessous de nos objectifs. En plus, un certain nombre d'utilisateurs demeurent réticents et les entreprises ne sont pas toutes enthousiastes", a expliqué Ben Broeckx.

L’amende s’élève maintenant à 3,2 millions d’euros, mais Sodexo reste confiant dans la réussite du projet. Depuis le début de cette année, un peu moins de 50 millions de titres-services ont été émis en Flandre. C’est 3,62% de plus que l’an dernier à la même époque.