La part de migrants hautement qualifiés est relativement faible (24% par rapport à l'ensemble de la population migrante) comparée à celle de nombreux pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). De plus, elle n'a pas augmenté entre 2001 et 2011. Les plus grosses proportions se retrouvent au Canada (55%), en Grande-Bretagne (48%), en Australie (43%) et en Irlande (39%), tandis que les Pays-Bas et la France affichent également un taux de 24%, contre 19% pour l'Allemagne.



Trois facteurs joueraient un rôle positif dans l'attractivité du pays pour les migrants hautement qualifiés, selon les chercheurs: le montant moyen du salaire, l'anglais comme langue véhiculaire et un faible taux d'imposition moyen. Pour ces éléments, la Belgique affiche un score moyen à carrément mauvais dans la perspective de l'OCDE.