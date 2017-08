La récolte pour la saison 2017-2018 est évaluée à 74 millions de kilos, soit 68% inférieure par rapport à l'an dernier - qui s'est déjà révélée être une mauvaise année pour les fruits à cause d'un mois de juin très humide. En comparaison avec la moyenne sur plusieurs années, il s'agit d'une diminution de près de 73%.



Les producteurs de poires (photo) ne sont pas à la fête non plus, même si la situation ne s'annonce pas aussi dramatique pour eux. La production de poires est estimée à 301 millions de kilos, soit 7% de moins par rapport à l'an dernier et 15% inférieure avec la moyenne sur plusieurs années.



La Belgique n'est pas la seule concernée par ces mauvaises récoltes. Ailleurs en Europe, celles-ci s'annoncent également en forte baisse. "Mais au niveau européen, les baisses attendues sont moindres, avec des diminutions de 21% pour les pommes et de 1% pour les poires", précise encore le Boerenbond.