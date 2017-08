Belga

A.Fr. Bpost a annoncé ce mardi avoir conclu le 7 août un accord relatif au rachat de l’ancienne start-up gantoise, qui s’est entretemps étendue à 16 villes belges et néerlandaises avec son concept de vélos cargo et véhicules frigorifiques roulant au gaz naturel. Les activités de Bubble Post renforceront le réseau de bpost et de sa filiale Citydepot, précise le communiqué.