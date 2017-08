Au cours de ces dernières années, un nombre croissant d’entreprises ont permis à leurs employés de ne plus venir au travail et de percevoir la majeure partie de leur salaire tout en restant à la maison. La banque ING et la Banque nationale, notamment, ont annoncé cette année qu'elles comptaient recourir à la "prépension 2.0", indiquent les quotidiens.

L’opérateur de télécommunications Proximus avait déjà eu recours à cette mesure. Contrairement à la prépension classique, ce sont les entreprises qui payent elles-mêmes cet arrangement. Elles n’envolent donc pas la facture à la sécurité sociale.