A.Fr. Dès le 1er janvier 2018, l’office flamand pour l’emploi et la formation professionnelle VDAB ne tiendra plus seulement compte des activités professionnelles antérieures, mais aussi des compétences d’un chômeur pour lui chercher un nouvel emploi. Il imposera cependant plus rapidement des sanctions si une proposition de travail est refusée par un demandeur d’emploi.