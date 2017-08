Les "pass" d'un ou plusieurs jours restent populaires auprès des touristes, bien que les combitickets soient de plus en plus populaires. Ces tickets permettent à des visiteurs de combiner une attraction de la Côte avec le transport en tram durant cette journée.

Les attractions les plus populaires au littoral sont Plopsaland et Plopsaqua à La Panne, Sunparks au Coq et à Oostduinkerke, le festival de sculptures de sable à Ostende ou encore la réserve du Zwin à Knokke-Heist.

Durant l'été, la société De Lijn prévoit un passage de tram toutes les 10 minutes. La société flamande de transport en commun se réjouit par ailleurs qu'il n'y ait pas eu d'incident majeur le mois dernier. La sécurité reste la priorité pour De Lijn.