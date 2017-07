Trois personnes ont été emmenées pour audition et déférées devant un juge d'instruction. Deux frères, âgés de 31 et 33 ans et domiciliés à Jette et Molenbeek, ont été placées en détention pour blanchiment. La chambre du conseil d'Hasselt a prolongé vendredi leur détention pour une durée d'un mois.



"L'enquête contient des indices sérieux selon lesquels les frères arrêtés ont effectué ces derniers mois de nombreuses transactions au cours desquelles des bitcoins ont été échangés contre de l'argent liquide et inversement, non seulement en Belgique mais aussi aux Pays-Bas et en Allemagne", souligne le communiqué. Les échanges se tenaient dans des lieux publics comme des parkings, des hôtels, ou des établissements de restauration rapide.



Mercredi, la police néerlandaise a également mené une perquisition à Maastricht chez une personne de 22 ans, soupçonnée d'être un client des frères résidant à Bruxelles. Samedi dernier, un Néerlandais né en 1993 a par ailleurs été placé en détention et inculpé de blanchiment.