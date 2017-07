Les agences de location sont également optimistes pour le mois d'août. Pour juillet, elles ont enregistré des locations principalement durant la deuxième quinzaine du mois.

D’après Franky De Block, "trois aspects restent particulièrement attirants au littoral : l’environnement apaisant, l’air sain de la mer et le décor unique de la mer et sa plage. Avec une offre renouvelée et authentique, la côte belge peut se distinguer auprès d’un large public".