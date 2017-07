Elle remplacera une ligne d'électrozingage actuelle et fabriquera des aciers à très haute résistance des familles Usibor et Ductibor destinés au marché automobile. ArcelorMittal entend ainsi "consolider son centre d'excellence pour la production d'aciers pour l'automobile en Lorraine (Florange et Mouzon en France, avec Dudelange au Luxembourg)".



Les volumes d'électrozingage, qui étaient en diminution à Florange, seront transférés vers d'autres sites (Marchin et Genk en Belgique, et Dudelange).