Belga

A.Fr. (avec Belga) C’est ce jeudi que les Belges fêtent Tax Liberation Day, le jour symbolique de leur libération fiscale et sociale pour cette année, indique l’Institut Molinari dans une étude basée notamment sur les données de l’OCDE et les statistiques nationales. Théoriquement, les salariés ont maintenant fini de payer leurs impôts à l’Etat et peuvent utiliser leurs revenus comme bon leur semble. Parmi les plus taxés d’Europe, les travailleurs belges arrivent avant-derniers, deux jours avant leurs voisins français.