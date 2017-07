La famine qui sévit au Yémen, en Ouganda, au Soudan du Sud et au Nigéria correspond à la plus lourde crise humanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ces derniers mois, le consortium belge pour les situations d'urgence (Consortium 12-12) s'est mobilisé et a récolté des fonds pour intensifier la lutte contre la famine.



Le montant libéré ce jeudi répond à la promesse faite par le ministre De Croo en mars dernier de doubler chaque euro donné par un Belge à la campagne Famine 12-12 (photo). La somme, qui a été débloquée après un appel à projets, sera affectée au travail humanitaire d'Oxfam, de Caritas, de la Croix-Rouge Flandre/Croix Rouge de Belgique au Yémen, en Ouganda, au Soudan du Sud et au Nigéria. Grâce à ces aides, les ONG humanitaires pourront prévoir des denrées alimentaires, de l'eau saine et des équipements sanitaires dans ces quatre pays.