La Région wallonne comptait le plus grand nombre de chômeurs âgés de moins de 25 ans (14.196 unités), suivie par la Flandre avec 12.055 unités et Bruxelles (2.926). Le chômage a reculé tant sur base annuelle que mensuelle dans cette catégorie. La baisse est de 14,2% sur un an.



La majorité des chômeurs de 50 ans et plus se retrouvait en Flandre (55.839), suivie par la Wallonie (49.695) et Bruxelles (19.445). Cette catégorie de chômeurs est en léger recul depuis un an (-0,8%).

Enfin, les chômeurs de longue durée (2 ans et plus) se retrouvaient principalement au sud du pays (74.997), puis en Flandre (63.700) et à Bruxelles (36.707).