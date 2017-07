L’investissement de 8,5 millions d’euros a été effectué via la filiale Port of Antwerp International (PAI) du port anversois. Elle a été créée pour prendre des participations et effectuer des investissements dans des ports et des projets portuaires situés dans des endroits stratégiques, comme notamment le Brésil. Un an et demi après sa création, PAI peut investir davantage.

Le Brésil est le sixième partenaire commercial du port d’Anvers. Il y fait passer plus de 6,4 millions de tonnes de marchandises par an.