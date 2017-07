L'Office national de sécurité sociale (ONSS) attribue au troisième trimestre 2016 près de 21.988 jobs de plus au secteur Horeca qu'un an auparavant. Le nombre total d'emplois officiels dans le secteur est ainsi passé de 235.860 au 3e trimestre de 2015 à 257.848 un an plus tard.Les montants consacrés aux salaires sont aussi de 45,9 millions d'euros plus élevés.