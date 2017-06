Sur son site internet, Brussels Airport propose un baromètre d’affluence et des conseils pour un départ sans encombre.

Ce samedi, ce sont 38.000 vacanciers en partance qui sont attendus à l’aéroport de Zaventem, et dimanche environ 44.000. Lundi, il devrait y avoir 48.000 passagers qui partiront en vacances depuis Brussels Airport.

Parmi tous ces voyageurs, 90.000 s’envoleront avec la compagnie aérienne Brussels Airlines. Ce qui représente 10.000 passagers de plus qu’en 2016 à la même période. D’après la compagnie belge, les destinations vers le soleil, comme l’Espagne, le Portugal, la Grèce et l’Italie sont les plus prisées. Mais des villes telles que Nice, Barcelone et Berlin sont également très populaires. Les vols long-courriers vers New York et Toronto ont aussi la cote.