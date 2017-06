Le premier des quatre jours de grève lancés par les syndicats socialiste, chrétien et libéral de la société flamande De Lijn semble bien suivi par le personnel. Ce dernier a été encouragé par l’ACV, l’ACOD et l’ACLVB à ne pas travailler au moins un jour entre ce vendredi et lundi.

"Dans la métropole anversoise, seuls 15% des chauffeurs de trams et bus sont sortis des dépôts ce lundi. On peut dire que presque aucun bus ni tram ne circule aujourd’hui. Dans le nord de la province anversoise, seul un tiers des bus et trams circulent et seulement la moitié d’entre eux dans le reste de la province. Cette situation se réitère dans toutes les provinces flamandes. Dans les villes certainement, cela va mal. L’offre de transports en commun est très restreinte", indiquait ce vendredi matin Astrid Hulhoven de la société De Lijn.