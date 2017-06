Durant les premiers mois de 2017, les chiffres les plus récents, publiés en avril, font état d'un taux d'occupation moyen des hôtels de 71%. "Les résultats médiocres enregistrés en 2016 sont derrière nous", affirme Geert Cochez, de visit.brussels. Selon lui, la tentative d'acte terroriste à la gare centrale, la semaine dernière, ne devrait pas avoir d'impact.



Par ailleurs, la campagne lancée par le gouvernement bruxellois pour attirer les touristes - intitulée "Where Will Brussels Take You" - court encore jusqu'au mois d'octobre. Et visit.brussels mise sur le programme "Summer will be MIXITY.brussels" pour donner un coup d'accélérateur aux citytrips dans la capitale belge.



Selon la Brussels Hotels Assiociation, le festival Tomorrowland, qui se tiendra à Boom fin juillet, devrait également avoir des retombées positives, étant donné qu'il est à nouveau organisé sur deux week-ends.