Belga

A.Fr. (avec Belga) Les trois syndicats de la société régionale flamande de transports en commun ont appelé à une grève de 4 jours, qui devrait débuter vendredi. L’ACV, l’ACOD et l’ACLVB réclament des augmentations salariales de l’ordre de 1,1%. L’arrêt de travail coïncidera avec le début des festivals estivaux en Flandre, et notamment avec celui de Rock Werchter (Brabant flamand), qui aura lieu de jeudi à dimanche et pendant lequel De Lijn (photo) organise traditionnellement des navettes supplémentaires. La société indique ce mardi qu'elle estime pouvoir maintenir ce service, malgré l'action de grève.