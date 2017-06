Pas moins de 15.833 Belges et résidents en Belgique figurent sur la plus longue liste noire au monde, World-Check, ont indiqué samedi le journal L'Echo et De Tijd. Cette liste, propriété de Thomson Reuters, est utilisée dans 170 pays par toutes les grandes banques et plus de 6.000 autres entreprises afin d'identifier les clients, postulants et partenaires d'affaires présentant un risque: des personnes étiquetées par exemple comme "politiquement sensibles" ou liées à des dossiers de criminalité ou de terrorisme.

Différents organes de presse ont mis la main sur la liste noire de World-Check : De Tijd, The Times (Grande-Bretagne), The Intercept (États-Unis), NPO Radio 1 "OneWorld et Argos" (Pays-Bas), La Republicca (Italie) et NRD/Süddeutsche Zeitung (Allemagne).

Bon nombre de personnes figurant sur cette liste s'y retrouvent à tort. Ainsi apparaissent, dans la catégorie 'Terrorisme', des Belges ayant été acquittés ou n'ayant jamais été poursuivis pour de tels faits. La Ligue des musulmans de Belgique y figurait également, elle qui a maintes fois condamné la violence. La juge bruxelloise Christine Schurmans a quant à elle atterri erronément sur la liste "Criminalité financière".