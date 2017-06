Le rapport final de la commission d'enquête, qui a travaillé durant près d'un an, a été unanimement approuvé. Une unanimité qui est sans doute liée à l'issue négative qu'a connue la banque. "Nous n'étions pas désignés pour savoir si Daniël Termont", le bourgmestre SP.A de Gand, "a séjourné sur un bateau de Monsieur Piqueur à Nice. Nous devions savoir pourquoi Optima est tombée en faillite et comment nous pouvions éviter qu'une autre banque ne connaisse la même situation", expliquait Eric Van Rompuy (CD&V), le président de la commission d'enquête.



Dans son rapport, Jeroen Piqueur (photo) et le management de l'institution en prennent pour leur grade. La banque a été mal dirigée et de l'argent en a été retiré de façon massive à un certain moment.