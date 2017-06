En 2002, le nombre d'étudiants touchant le revenu d'intégration sociale (RIS) était respectivement de 615, 847 et 2.192 à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. Quatre ans plus tard, ils étaient 8.263 étudiants à vivre grâce à l'aide d'un CPAS à Bruxelles, pour 5.400 en Flandre et 13.470 au Sud du pays.