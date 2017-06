Au niveau de l’emploi, la province du Limbourg a longtemps souffert de la fermeture des mines. On y comptait les taux de chômage les plus élevés en Flandre. Ce temps est désormais révolu : le taux de chômage est maintenant de 6,7 %, le taux moyen en Flandre. Geert Bourgeois a expliqué : "Nous avons commencé avec un retard de 1,1 % après la fermeture de Ford Genk, mais nous avons rattrapé ce retard grâce à la bonne situation économique et une compétitivité des entreprises."