AP

A.Fr. (avec Belga) En 2016, l’industrie laitière belge a transformé 4,5 milliards de litres de lait, soit 10% de plus qu’en 2015 et 45% de plus qu’il y a 10 ans. Elle continue donc à croître et son chiffre d’affaires a approché l’an dernier les 5 milliards d’euros, dont 55% réalisés à l’exportation. La Confédération belge de l’industrie laitière (CBL), qui tenait vendredi son assemblée annuelle, met néanmoins en garde contre les conséquences pour l’exportation d’un Brexit dur.